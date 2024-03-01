Какие изменения ожидают рынок акций в начале весны: прогноз аналитиков

Конец февраля отметился ускорением восходящего движения российского рынка акций. Этому способствовало послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, на котором он, в том числе, поставил цель удвоить капитализацию фондового рынка к 2030 году и предложил ряд мер, стимулирующих приток новых долгосрочных инвесторов.