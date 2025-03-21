Военблогер узнал о возможном плане Украины зайти в Белгород в 2023 году

Украинские военные планировали в 2023 году зайти в Белгород, заявил Telegram-канал «Белорусский силовик», ссылаясь на, как утверждается, видеозаписи из взломанного аккаунта белорусского наемника, воющего в составе интернационального легиона Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.