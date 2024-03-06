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Депутат ГД Выборный: Москва стала драйвером развития России в сфере безопасности

Депутат ГД Выборный: Москва стала драйвером развития России в сфере безопасности

Москва стала драйвером развития России в сфере безопасности, ее опыт перенимают другие регионы. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя рабочую встречу президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на которой обсуждались результаты социально-экономического развития столицы.

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