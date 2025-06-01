«Надо решить многие оставшиеся проблемы»

Прошедший сезон КХЛ стал для уфимского «Салавата Юлаева» самым успешным за последние пять лет. При не самом большом бюджете и финансовых проблемах клуб из Башкортостана дошел до полуфинала плей-офф, где по итогам пяти матчей проиграл будущему обладателю Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».