49-летняя мать-героиня из Петербурга родила 13 детей и уже присматривает за внуками: что известно о семье Бобровых

Светлана Боброва получила звание «Мать-героиня», вместе с супругом Юрием она воспитала 13 детей. Что же известно о большой семье из Петербурга?Светлана Боброва получила звание «Мать-героиня», вместе с супругом Юрием она воспитала 13 детей.