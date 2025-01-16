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49-летняя мать-героиня из Петербурга родила 13 детей и уже присматривает за внуками: что известно о семье Бобровых

49-летняя мать-героиня из Петербурга родила 13 детей и уже присматривает за внуками: что известно о семье Бобровых

Светлана Боброва получила звание «Мать-героиня», вместе с супругом Юрием она воспитала 13 детей. Что же известно о большой семье из Петербурга?Светлана Боброва получила звание «Мать-героиня», вместе с супругом Юрием она воспитала 13 детей.

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