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Ислам Махачев и Арман Царукян: реванш за титул на UFC 311

Ислам Махачев и Арман Царукян: реванш за титул на UFC 311

18 января на турнире UFC 311 Ислам Махачев, одержавший победу в их первой встрече в 2019 году, будет защищать титул чемпиона в лёгком весе против Армана Царукяна.

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