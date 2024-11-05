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Петербурженке залили глаза клеем во время наращивания ресниц

Петербурженке залили глаза клеем во время наращивания ресниц

Жительнице Петербурга получила химический ожог глаз клеем во время наращивания ресниц в салоне красоты.

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