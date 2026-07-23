Как обычный огурец незаметно управляет сахаром в крови: личный взгляд на метаболизм

Долгое время я воспринимала огурец исключительно как водянистый и хрустящий фон для салата. Признаюсь, мысль о том, что этот бледно-зеленый овощ способен как-то влиять на сложные эндокринные процессы, даже не приходила в голову.
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