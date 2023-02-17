Сергей Федотов о 18-матчевой безголевой серии Свечникова: «Как таковой проблемы нет. Хоккей ведь командный спорт? «Каролина» – претендент на Кубок Стэнли»

Сергей Федотов прокомментировал 18-матчевую безголевую серию Андрея Свечникова. «Если посмотреть профайлы на Андрея Свечникова еще его юношеских времен, еще даже до драфта, во всех скаутских отчетах про него была строка – «уникальные возможности забрасывать голы».