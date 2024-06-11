ДМЗ в этом году изготовит для РЖД 33 пригородных электропоезда разных типов

ДМЗ изготовит для РЖД четырех, шести-, восьми- и десятивагонные поезда. Новые поезда, переменного и постоянного тока, будет использоваться для пассажирских перевозок в Сибири, на Урале, Севером Кавказе, Приволжье и Дальнем Востокеtmholding.