Зато прогноз погоды в телефоне радует. Вообще-то сентябрь обещался быть золотым и теплым по народным приметам.
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Зато прогноз погоды в телефоне радует. Вообще-то сентябрь обещался быть золотым и теплым по народным приметам.