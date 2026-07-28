Извинения и удаления видео не помогли — Следком проводит проверку на наличие реабилитации нацизма в действиях блогера Святослава Коваленко, утоп...

Извинения и удаления видео не помогли — Следком проводит проверку на наличие реабилитации нацизма в действиях блогера Святослава Коваленко, утопившего на Мамаевом кургане купюру достоинством в 5000 рублей и наблюдавшего за тем, кто решится нырнуть в водоем, чтобы ее достать.