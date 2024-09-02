Аналитик Гёчмен: ситуация вокруг переговоров по Украине может вскоре поменяться

Переговоры по урегулированию украинского конфликта зашли в тупик, в перспективе они будут «более сложными», чем ранее, однако ситуация может поменяться ввиду больших потерь украинской армии и возможности победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре.
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