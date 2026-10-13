«Система» собирает новый робототехнический холдинг

АФК «Система» формирует новый технологический холдинг на базе «Корпорации робототехники», которая приобрела по 51% в НПО «Андроидная техника», «Эйдос Робототехнике» и «Фотомеханике».
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