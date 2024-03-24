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Нашли в Минске квартиру с камином на лоджии. Как такое возможно?

Нашли в Минске квартиру с камином на лоджии. Как такое возможно?

На какие только ухищрения не идут люди в попытках прослыть не такими, как все. Вот и владельцы двушки в ЖК «Четыре сезона» решили отличиться: поставили камин прямо на лоджии! Но не пугайтесь: он декоративный, работает от электричества и вместо огня внутри — лампочки.

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