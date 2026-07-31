Что происходит с топливом на Украине Киевская заправка, лето 2026-го. Дизель под девяносто гривен за литр (около.
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Что происходит с топливом на Украине Киевская заправка, лето 2026-го. Дизель под девяносто гривен за литр (около.
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