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"МК" сообщил о полном бойкоте Киркорова на российском телевидении

"МК" сообщил о полном бойкоте Киркорова на российском телевидении

Поп-звезде Филиппу Киркорову в новогодние праздники объявлен бойкот на российском телевидении, сообщает газета "Московский комсомолец" ("МК").

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Они создали себе звания Короли, Мадонны, возвеличились почти до богов, думают,что они незаменимы!) Заменят и забудут, кто вы без народа? Голова нужна чтобы думать, а не жрать в три горла и жопой трясти!!!
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12 час.
вага карлито
Будем считать, что их пожурили! потом потери отобьют!) Нежно с горочки спустили на время! Все притихнет и &quot;незаменимые&quot; вернутся и на экраны и к кассам за баблом!
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10 час.
Ольга
Убирать надо тех, кто крышует всю эту мерзость.
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9 час.

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