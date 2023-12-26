"МК" сообщил о полном бойкоте Киркорова на российском телевидении

ВД Вовладар Даров Они создали себе звания Короли, Мадонны, возвеличились почти до богов, думают,что они незаменимы!) Заменят и забудут, кто вы без народа? Голова нужна чтобы думать, а не жрать в три горла и жопой трясти!!!

вага карлито Будем считать, что их пожурили! потом потери отобьют!) Нежно с горочки спустили на время! Все притихнет и "незаменимые" вернутся и на экраны и к кассам за баблом!