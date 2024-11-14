«Самые высокие цифры результативности»: в Фонде президентских грантов дали оценку проектам за 2023 год

МОСКВА, 14 ноября, ФедералПресс. Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества подвел итоги проектов, которые получили гранты и были реализованы до конца 2023 года.
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