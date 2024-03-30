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Эксперт Деулин назвал качества, которые помогают людям противостоять мошенникам

Дмитрий Деулин, кандидат психологических наук и эксперт по «Экстремальной психологии», поделился со службой новостей RT своими исследованиями о влиянии черт характера на человеческую уязвимость перед мошенническими схемами.

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