Спикер ЗС Приангарья посетил аграриев в Боханском районе

Спикер Законодательного собрания региона Иркутской области Александр Ведерников посетил Боханский район с рабочей поездкой, пообщался с местными аграриями и принял участие в совещании, посвященном поддержке сельхозпредпринимателей.
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