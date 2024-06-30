СК возбудил дело против дальнобойщика, нашедшего на помойке гумпомощь для СВО

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против дальнобойщика и волонтера Александра Закутнего, который обнаружил на свалке в Амвросиевке гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции (СВО).
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