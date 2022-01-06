СМИ: две крупные больницы в Алма-Ате окружены вооружёнными людьми

В Казахстане продолжаются беспорядки. В Алма-Ате две крупные больницы оказались окружены вооружёнными мятежниками, которые не позволяют ни выходить, не заходить в них пациентам и врачам, создавая угрозу здоровью и жизни больных и персонала клиник.