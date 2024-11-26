В Кремле рассказали о дальнейшем общении Путина и Шольца

После того как в ноябре состоялся первый за два года телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, стороны обговорили ряд актуальных вопросов, однако дальнейшие контакты между лидерами государств не обсуждались.
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