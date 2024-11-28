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Царьград

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Мощный взрыв: Момент падения дрона в Краснодарском крае попал в объектив очевидца

Мощный взрыв: Момент падения дрона в Краснодарском крае попал в объектив очевидца

Ночью враги атаковали беспилотниками Кубань. Момент падения одного из них сняли очевидцы.В Краснодарском крае сняли на видео вражеский дрон.

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