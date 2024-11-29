Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юна
    Дожились... Надо защищать права русскоязычного населения в исторических  местах их проживания.В Крыму призвали ...
  • Vladimir Vlasov
    Какой зонтик НАТО, Орешник, при необходимости, продырявит этот зонтик на раз два.На Украине предре...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А что нелегитимному самозванцу террористу не молоть безответственно языком. В укропии безвластие, анархия мать порядк...В США оценили сло...

Названы сильнее всего боящиеся фейерверков города

Названы сильнее всего боящиеся фейерверков города

Чаще всего имущество и здоровье страхуют от фейерверков в Новосибирске и Перми. Города, жители которых сильнее всего боятся запусков пиротехники, назвали РИА Новости со ссылкой на данные страхового брокера Mainsgroup.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх