Звезды на их стороне: 5 знаков зодиака, которые непоколебимы перед ретроградным Меркурием Юлия ПономареваВ суете нашей современной жизни мы часто забываем о том, что небесные тела могут влиять на нас не менее, чем повседневные события.
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