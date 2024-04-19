Директор ЦРУ Бернс: Украина может потерпеть поражение уже в 2024 году

Есть большой риск того, что Украина потерпит поражение в конфликте уже к концу 2024 года. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на мероприятии в Центре имени президента Джорджа Буша-младшего.