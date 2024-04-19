360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 273 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина Белова
    Бомбить за пределами  своей территории мирное  население -  это для Столтенберга норма ?  Я имею ввиду Курскую,Белгор...Генсек НАТО Столт...
  • сергей прохоров
    А про мигрантов из Таджикистана в поселке Северный не говорили?Представители вла...
  • Ирина Некрасова
    А ху-ху не хо-хо?! То, что считает Запад, России фиолетово. Упомянутые земли на три метра вглубь кровью россиян пропи...G7: Россия могла ...

Директор ЦРУ Бернс: Украина может потерпеть поражение уже в 2024 году

Директор ЦРУ Бернс: Украина может потерпеть поражение уже в 2024 году

Есть большой риск того, что Украина потерпит поражение в конфликте уже к концу 2024 года. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на мероприятии в Центре имени президента Джорджа Буша-младшего.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх