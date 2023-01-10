Uspei.com

32 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    ЕРМАКУ никаких гарантии безопасности.Глава офиса Зелен...
  • Сергей Oблезов
    Этот клоун призывает россиян сосуществовать и улыбаться и жать руку предателям Родины. Он болен на всю голову? Или оп...Песков: российски...
  • Игорь
    Работайте пацаны! За вами Россия!WarGonzo: опублик...

Пентагон не видит в совместных учениях с РФ признаков вступления Белоруссии в спецоперацию

Пентагон заявил, что не увидел признаков присоединения республики к специальной военной операции на Украине во время совместных белорусско-российских тактических учений.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх