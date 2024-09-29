Крымчанин выиграл международные борцовские соревнования В Тюмени завершился XXVIII международный турнир по греко-римской борьбе на призы серебряного призера Олимпийских игр, чемпиона мира и Европы Владимира Чебоксарова Там Симферополь Эмин Сефершаев стал лучшим в весовой категории до 60 кгВ финале наш земляк одолел титулованного Е.