«Отряд самоубийц: Конец Rocksteady»: блогер показал 9 лет разницы между Suicide Squad: Kill the Justice League и Batman: Arkham KnightBatman: Arkham Knight вышла уже почти девять лет назад, но до сих пор может дать прикурить современным релизам, что продемонстрировал блогер NikTek на примере выходящей в ближайшие дни Suicide Squad: Kill the Justice League.