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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Отряд самоубийц: Конец Rocksteady»: блогер показал 9 лет разницы между Suicide Squad: Kill...

«Отряд самоубийц: Конец Rocksteady»: блогер показал 9 лет разницы между Suicide Squad: Kill...

«Отряд самоубийц: Конец Rocksteady»: блогер показал 9 лет разницы между Suicide Squad: Kill the Justice League и Batman: Arkham KnightBatman: Arkham Knight вышла уже почти девять лет назад, но до сих пор может дать прикурить современным релизам, что продемонстрировал блогер NikTek на примере выходящей в ближайшие дни Suicide Squad: Kill the Justice League.

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