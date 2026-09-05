Новые власти Сирии хотят сделать то, что не удалось Асаду

Сирийские боевики помирились с курдами, которых кинули американцы Дмитрий Родионов На фото: встреча президент Сирии Ахмад аль-Шараа (справа) с лидером курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF/СДС) Мазлюмом Абди (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Мурад Садыгзаде Фархад Ибрагимов Президент Сирии Ахмед аш-Шараа назначил лидера курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF/СДС) Мазлюма Абди своим советником.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Обещают выловить...
- АС Русское поле ждёт...
- ПМ «Орехов пал, Степ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым