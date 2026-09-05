БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новые власти Сирии хотят сделать то, что не удалось Асаду

Новые власти Сирии хотят сделать то, что не удалось Асаду

Сирийские боевики помирились с курдами, которых кинули американцы Дмитрий Родионов На фото: встреча президент Сирии Ахмад аль-Шараа (справа) с лидером курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF/СДС) Мазлюмом Абди (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Мурад Садыгзаде Фархад Ибрагимов Президент Сирии Ахмед аш-Шараа назначил лидера курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF/СДС) Мазлюма Абди своим советником.

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