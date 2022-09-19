7 новых пешеходных переходов через ж/д достроят в Подмосковье до 2024 года

РИАМО - 19 сен. В Московской области в рамках повышения безопасности на железной дороге были начаты работы по строительству разноуровневых пешеходных переходов, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
РИАМО - 19 сен. В Московской области в рамках повышения безопасности на железной дороге были начаты работы по строительству разноуровневых пешеходных переходов, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
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