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Что сказал Владимир Путин на ВЭФ-2026: мобилизация, заморозка вкладов, национализация

Что сказал Владимир Путин на ВЭФ-2026: мобилизация, заморозка вкладов, национализация

Как передает РИА Новости, на пленарном заседании ВЭФ-2026 Владимир Путин очертил ключевые приоритеты внутренней и внешней политики отметив стабильность российской экономики при инфляции на уровне 6,3%.

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