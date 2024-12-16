Сергунина: Творческие и кулинарные занятия ждут гостей фестиваля «Путешествие в Рождество»

До 12 января в столице проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Для его гостей в разных районах города подготовили праздничные угощения, детские утренники, ледовые шоу с известными фигуристами, концерты, спектакли, а еще кулинарные, научные и творческие занятия.
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