Skype – вс

Skype – всё? В Microsoft подтвердили, что с мая текущего года прекращают поддержку платформы для видеозвонков, которую купили ещё в 2011 году.
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Skype – всё? В Microsoft подтвердили, что с мая текущего года прекращают поддержку платформы для видеозвонков, которую купили ещё в 2011 году.
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