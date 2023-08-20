Счастлива мать – счастлив и ребенок?

АМ

Алиса Майская

Такое ощущение, что мать может быть "счастлива" только в случае, если ее от ребенка освобождают. На самом деле, поговорка о том, что "счастливая мать - залог счастливого ребенка, говорит о том, что ребенок будет счастлив, если мать искренне счастлива с ним, в его присутствии, а не исполняет повинность в виде выращивания потомства, (в этом случае, мать эмоционально отстраненная, даже если сидит круглосуточно рядом, счастливым его не сделает). Так что, если "мечтам матери" ребенок постоянно мешает, то откуда возьмется счастливое детство?