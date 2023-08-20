Сказка для двоих

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Счастлива мать – счастлив и ребенок?

Счастлива мать – счастлив и ребенок?

Есть такая спорная фраза, которую одни произносят с издевательским оттенком, другие – на полном серьезе.

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Комментарии
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Алиса Майская
Такое ощущение, что мать может быть &quot;счастлива&quot; только в случае, если ее от ребенка освобождают. На самом деле, поговорка о  том, что &quot;счастливая мать - залог счастливого ребенка, говорит о том, что ребенок будет счастлив, если мать искренне счастлива с ним, в его присутствии, а не исполняет повинность в виде выращивания потомства, (в этом случае, мать эмоционально отстраненная, даже если сидит круглосуточно рядом, счастливым его не сделает). Так что, если &quot;мечтам матери&quot; ребенок постоянно мешает, то откуда возьмется счастливое детство?
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