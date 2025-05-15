Заморозили цены на рыбу, но не аппетиты чиновников-бюрократов

В мире, где цены на нефть скачут, как протоукры на майдане, а курс рубля напоминает штормовую погоду в Баренцевом море, Архангельский траловый флот решился на невозможное - попытался приручить инфляцию с помощью "морозилки".
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