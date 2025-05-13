«Детский санпросвет»: Как избежать укуса клеща?

Боррелиоз, эрлихизы, туляремия, энцефалит – эти и многие другие опасные заболевания переносят клещи. Как обезопасить себя от встречи с этими паукообразными, расскажет эксперт проекта «Детский санпросвет» Ярослав.
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