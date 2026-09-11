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Регионы России

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Трамп заявил об отсутствии сожалений по атаке на Иран

Трамп заявил об отсутствии сожалений по атаке на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сожалеет о военных действиях, предпринятых против Ирана в феврале.

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