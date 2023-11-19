Обновленный Exeed VX с японским автоматом удивит рублевыми ценами

Портал Autonews выяснил, что модернизированные вседорожники доберутся до России в декабре. Апгрейд приведёт к значительному удорожанию: по предварительным данным, новинка будет стоить от 6,9 до 7,5 миллиона рублей.
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