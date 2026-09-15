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Лавров: Россия добьётся возвращения своих золотовалютных резервов с процентами

Лавров: Россия добьётся возвращения своих золотовалютных резервов с процентами

Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что в конечном итоге Россия добьется возвращения своих в настоящее время замороженных на Западе золотовалютных резервов.

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