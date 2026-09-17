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Царьград

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Рубио сорвал переговоры с Ираном о мире в Пакистане, сообщил NBC

Рубио сорвал переговоры с Ираном о мире в Пакистане, сообщил NBC

Госсекретарь США Марко Рубио сыграл ключевую роль в срыве переговоров с Ираном о перемирии. На встрече в Пакистане изменились условия сделки.

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