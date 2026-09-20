Лавров: итоги выборов в России станут ответом на давление Запада

Результаты выборов в Госдуму станут ответом на попытки Запада помешать голосованию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.
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