Елена Попова: «Материнскую любовь никуда не деть. Она безусловна, но вот парадокс — она эгоистична»

Актриса сыграла маму главного героя в сериале «Кеша должен умереть». 1 декабря в онлайн-кинотеатре KION стартует сериал «Кеша должен умереть» режиссера Константина Богомолова, исполняющего главную роль архитектора Иннокентия, который не умеет расставаться с женщинами: своей текущей жене он изменяет с бывшими.