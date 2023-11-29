Елена Попова: «Материнскую любовь никуда не деть. Она безусловна, но вот парадокс — она эгоистична»

Актриса сыграла маму главного героя в сериале «Кеша должен умереть». 1 декабря в онлайн-кинотеатре KION стартует сериал «Кеша должен умереть» режиссера Константина Богомолова, исполняющего главную роль архитектора Иннокентия, который не умеет расставаться с женщинами: своей текущей жене он изменяет с бывшими.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии