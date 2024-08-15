Макрон сообщил о гибели местных летчиков

Об этой новости информировал глава Франции Эммануэль Макрон, сообщает корреспондент УтроNews.«С глубокой скорбью мы узнали о гибели капитана Себастьена Мабира и лейтенанта Матиса Лоранса», - сообщается в посте политика в соцсети.