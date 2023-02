«Он серьезный человек». Виктория Дайнеко рассказала о новом избраннике

«Он серьезный человек». Виктория Дайнеко рассказала о новом избранникеSlide image for gallery: 8364 | Образы Виктории ДайнекоSlide image for gallery: 8364 | Певица в декабре 2017 годаSlide image for gallery: 8364 | Виктория летом 2017 годаSlide image for gallery: 8364 | Так певица выглядела в 2016 годуSlide image for gallery: 8364 | Виктория в конце 2014 годаSlide image for gallery: 8364 | Певица в мае 2014 годаSlide image for gallery: 8364 | Виктория в 2012 годуSlide image for gallery: 8364 | Такой певица была в конце 2012 годаSlide image for gallery: 8364 | Образы Виктории ДайнекоРоссийская певица Виктория Дайнеко приняла участие в шоу «Злые языки» на RUTUBE, где опровергла слухи о беременности и рассказала о своей личной жизни.