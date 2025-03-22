Трамп готовит неожиданный шаг: Крым как международный курорт и отмена санкций Ирина ВальковаНедавние заявления известного американского журналиста Сеймура Херша вызвали широкий резонанс в политических и экспертных кругах.
Трамп готовит неожиданный шаг: Крым как международный курорт и отмена санкций
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Трамп замечтался, я смотрю. Крым мы и сами сделаем, как международный курорт. Без его помощи. Он просто хочет всё у нас отнять под благовидным предлогом. Так же, как он решил выселить палестинцев с их земли, чтобы там сделать Ривьеру. А потом он крымчан выселит тоже куда-нибудь. И не зря он говорил про огромность нашей страны, про её богатства. Мол, у вас много земли, и народа мало, а у Китая много людей, им жить негде. Это он к чему? Хочет нас с Китаем поссорить, чтобы мы войной друг на друга пошли ему на радость?
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