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Как Николай Дроздов развелся, ушел из «В мире животных» и встретил любовь в лифте

Как Николай Дроздов развелся, ушел из «В мире животных» и встретил любовь в лифте

20 июня ведущий отмечает 85-летие.20 июня ведущий отмечает 85-летие.На счету зоолога — более 20 монографий, учебников и пособий, его именем назван астероид, ну а голос звучал в «Прогулках с динозаврами», мультфильмах «Зверополис» и «В поисках Дори».

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