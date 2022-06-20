Как Николай Дроздов развелся, ушел из «В мире животных» и встретил любовь в лифте

20 июня ведущий отмечает 85-летие.20 июня ведущий отмечает 85-летие.На счету зоолога — более 20 монографий, учебников и пособий, его именем назван астероид, ну а голос звучал в «Прогулках с динозаврами», мультфильмах «Зверополис» и «В поисках Дори».