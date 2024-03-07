России нужна тотальная милитаризация всех сфер жизни

Андрей Павлов

Все очень верно. Все это надо делать всем нам. Но один вопрос - кто это всё возглавит? Без ярких лидеров, даже вождей, такую махину не поднять. А кто у нас сейчас наверху? "Элиты, сложившиеся в обществе с 80-90-х (да и нулевых) годов, в массе своей являются носителями духа поражения, цинизма, эгоизма, коррупции..." Много мы с ними намилитаризируем. Ну а слегка перефразируя Сталина, "Другой элиты у меня для вас нет". Нет у Путина команды державников. Он только сейчас собрался её создавать из СВОшников. А надо было лет 15 назад начинать.