Сегодня нам жизненно необходима тотальная и всесторонняя милитаризация страны, государства, народа. Милитаризация означает перевод общества на военные рельсы.
России нужна тотальная милитаризация всех сфер жизни
Комментарии
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Samarium
Совершенно верно...Если мы хотим победить все это объединенное западное зло, то нам следует прежде всего объединиться самим, внутри своей страны....Лозунгом дня должен стать лозунг: Все для фронта...Все для победы..."
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10 час.
ИО
Игорь Овчаренко
ЧЕМ СКОРЕЙ ТЕМ ЛУЧШЕ.
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10 час.
Андрей Павлов
Все очень верно. Все это надо делать всем нам. Но один вопрос - кто это всё возглавит? Без ярких лидеров, даже вождей, такую махину не поднять. А кто у нас сейчас наверху? "Элиты, сложившиеся в обществе с 80-90-х (да и нулевых) годов, в массе своей являются носителями духа поражения, цинизма, эгоизма, коррупции..." Много мы с ними намилитаризируем. Ну а слегка перефразируя Сталина, "Другой элиты у меня для вас нет". Нет у Путина команды державников. Он только сейчас собрался её создавать из СВОшников. А надо было лет 15 назад начинать.
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6 час.
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