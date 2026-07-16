РПКА: россияне скупают корейскую косметику, чтобы запастись впрок

Резкий рост спроса россиян на корейскую косметику в основном связан с желанием сделать запасы впрок. В основном речь идет об уходовых средствах и в меньшей степени о гигиенической и декоративной косметике, объяснила в беседе с НСН исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова.